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Происшествия11 июня 2021 10:43

В Курске 11-летний мальчик ушел босиком из дома

Парня вернули родителям полицейские
Яна ШЕЛЕСТ
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Полицейские выяснили, что предположительно мальчик проживает на улице Скорятина

Полицейские выяснили, что предположительно мальчик проживает на улице Скорятина

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Рано утром в полицию поступило сообщение о том, что по улице Верхней Луговой ходит мальчик 11-12 лет без брюк и обуви. Ребенок, который не разговаривал и не мог показать, где живет, сильно замерз, его приютили неравнодушные куряне.

Полицейские разослали фото мальчика по всем отделам и в детские спецучреждения, вызвали бригаду скорой помощи. Сотрудники начали отрабатывать жилой сектор в радиусе двух километров от места нахождения ребенка.

Полицейские выяснили, что предположительно мальчик проживает на улице Скорятина. В это же время в отдел полиции поступило заявление от родственников потерявшегося ребенка. Уже через десять минут семья воссоединилась.

Выяснилось, что утром пока родители занимались хозяйством, мальчик ушел без спроса из дома. Взрослые сначала искали ребенка сами, а затем обратились в полицию.

11-летний Коля прошел босяком более двух километров. Благодаря неравнодушным курянам и сотрудникам полиции к родителям он вернулся домой целым и невредимым, и в хорошем настроении.