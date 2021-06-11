Сети проверят давлением воды на прочность и плотность Фото: Из архива "КП"

С 16 по 29 июня часть Курска останется без горячей воды, сообщили в «Квадре». Специалисты проведут гидравлические испытания тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ Северо-Западного района.

Сети проверят давлением воды на прочность и плотность, рабочие отремонтируют трубопроводы и генерирующее оборудования ТЭЦ СЗР.

На время работ будет прекращена подача горячей воды в Северо-Западном и Юго-Западном районах, поселке Заря, по проспекту Победы, улицам Карла Маркса - от Московской площади до проспекта Победы), Школьная, Запольная, Пучковка, 50 лет Октября и прилегающих к ним.

Справки можно получить в диспетчерской службе филиала по телефонам 39-48-68 и 39-48-88.