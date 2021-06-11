Под Курском от удара молнии загорелся жилой дом

Прибывшие на место ЧП пожарные оперативно потушили горевшую кровлю Фото: Яна ШЕЛЕСТ

10 июня в поселке Тим от удара молнии загорелся жилой дом, сообщили в ГУ МЧС по Курской области. Предположительно, разряд попал в телевизионную антенну на крыше здания.

Прибывшие на место ЧП пожарные оперативно потушили горевшую кровлю.

— Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, - предупреждают курян спасатели.

Телефоны спасения «101» и «112».