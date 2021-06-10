Железнодорожную станцию Курск реконструируют

Курский вокзал должен стать более комфортным Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжаются работы по реконструкции железнодорожной станции Курск. Сейчас ведется ремонт первой платформы. Строители полностью сняли асфальтовое покрытие по всей площади платформы.

Здесь будет уложена тротуарная плитка, для маломобильных граждан оборудованы пандусы и тактильные полосы, появятся специальные скамьи. Заново будет смонтировано современное светодиодное освещение, появятся навигация, информационные табло со справочными материалами и расписанием движения поездов. Полностью будут заменены инженерные сети, сказали в администрации региона.

- Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы, проведенной еще осенью 2018 года, также было выявлено разрушение кирпичной кладки под архитектурным ограждением на перроне. По этой причине в соответствии с ранее выданными рекомендациями осуществлен его полный демонтаж. Однако оно будет целиком восставлено согласно первоначальному замыслу архитектора ансамбля здания железнодорожного вокзала Игоря Григорьевича Явейна. Работы планируется завершить уже осенью, - добавили в Доме Советов.

Также в этом году отремонтируют фасад здания вокзала, будут восстановлены все архитектурные элементы и скульптурные изображения.

Ранее было обновлено оснащение залов ожидания, появились новые информационные табло, оборудованы автоматические камеры хранения и художественная подсветка фасада памятника архитектуры.