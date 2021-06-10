В Курске будут работать летние кинотеатры

Кино можно будет посмотреть под открытым небом
Фото: Светлана ВОЛКОВА
12 июня в 19.00 в рамках городского кинопроекта «ЮнКинPark» пройдет тематическая программа, посвященная Дню России.
«ЮнКинPark» – это летний формат публичных кинопоказов отечественных фильмов под открытым небом.
На этот раз гости проекта посмотрят биографическую спортивную драму "Белый снег" режиссера Николая Хомерики. Кинопоказ стартует в 20.30.
Перед кинопоказом гостей вечера ждет развлекательно - игровая программа от АРТ Проекта "КвАRTира", тематическая фотозона, яркие творческие номера от студии современного танца "Хамелеон", розыгрыш призов от партнеров кинопроекта.
Кроме того, будут работать творческие локации и площадки:
- мастер - класс по художественной росписи от центра народного творчества «Русь»;
- мастер - класс в технике оригами от арт-проекта "КвАRTира";
- «Мобильный кинотеатр» Курского областного киновидеофонда;
- игровая площадка с аниматорами центра досуга "Юность".