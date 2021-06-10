Выпускник курского вуза получил госпремию за разработку «Спутник V»

42-летний Денис Логунов - российский ученый-микробиолог, специалист в области медицинской микробиологии, доктор биологических наук Фото: предоставлено пресс-службой

Денис Логунов удостоен государственной премии. Указ о его награждении подписал Владимир Путин. Денис Логунов принимал участие в разработке вакцины от коронавируса «Спутник V». Он первым в стране сделал прививку, испытав ее на себе.

Согласно указу президента госпремии в области науки и технологии за 2020 год удостоены еще три человека: академик РАН Евгений Чойнзонов за исследования новых способов борьбы с онкологическими заболеваниями головы и шеи, член-корреспондент РАН Игорь Решетов и стоматолог Садулла Абакаров.