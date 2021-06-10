На День России в Курске пройдут концерты и мастер-классы

Основные мероприятия пройдут под открытым небом Фото: Светлана ВОЛКОВА

В День России, 12 июня, на различных площадках города пройдут праздничные мероприятия: молодёжные акции, концертные программы, мастер-классы.

В 11.00 на Театральной площади начнется концерт, посвященный Дню России.

Тематические праздничные программы в этот день пройдут на различных площадках:

12.00 - площадка перед центром досуга «Ассоль»

17.00 - площадка перед центром досуга «Сказка»

18.00 - парк Боева дача

18.00 - площадь перед центром «Лира»

19.30 - площадка перед центром досуга «Мир»

20.00 - площадка перед центром досуга «Родина»

В 16.00 в амфитеатре на Боевой Даче можно принять участие в мастер-класс по созданию имбирных пряников в форме матрешки.

В 20.30 в Парке Патриот (проспект Победы) курян ждут на очередном показе кинопроекта «ЮнКинPark»