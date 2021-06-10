На День России в Курске пройдут концерты и мастер-классы

Основные мероприятия пройдут под открытым небом
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В День России, 12 июня, на различных площадках города пройдут праздничные мероприятия: молодёжные акции, концертные программы, мастер-классы.
В 11.00 на Театральной площади начнется концерт, посвященный Дню России.
Тематические праздничные программы в этот день пройдут на различных площадках:
12.00 - площадка перед центром досуга «Ассоль»
17.00 - площадка перед центром досуга «Сказка»
18.00 - парк Боева дача
18.00 - площадь перед центром «Лира»
19.30 - площадка перед центром досуга «Мир»
20.00 - площадка перед центром досуга «Родина»
В 16.00 в амфитеатре на Боевой Даче можно принять участие в мастер-класс по созданию имбирных пряников в форме матрешки.
В 20.30 в Парке Патриот (проспект Победы) курян ждут на очередном показе кинопроекта «ЮнКинPark»