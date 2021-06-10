С 15 июня в Курске будут выключать свет

Свет отключат во всех трех округах Фото: Из архива "КП"

В связи с проведением плановых работ в электрических будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 15 по 18 июня 2021г. с 9-00 до 16-00:

1-6-е Вольные переулки; ул. Каштановая; 3-4-е Каштановые переулки; Присеймская 1-51, 2-50; ул. Кукуевская; Кукуевский переулок; Розовая; Розовый переулок; Голубая; Голубой переулок; Белая; Дроздовская.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 16 по 18 июня 2021г. с 9-00 до 16-00:

16.06 - 18.06.2021г. с 9.00 до 16.00

пос. Касиновский

С 15 по 17 июня 2021г. с 8-30 до 16-00:

Бойцов 9-й Дивизии 34 - 48; 43А - 47А; Верхняя Казацкая 7 - 21

С 15 по 18 июня 2021г. с 9-00 до 17-00:

Бойцов 9-й Дивизии 52 - 86А; Верхняя Казацкая 4 - 20; 3 -5; Новая Узенькая 19 - 45; 20 - 54

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 15 по 18 июня 2021г. с 9-00 до 17-00:

СНТ Икар

Тел. для справок: 26-32-10.