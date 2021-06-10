С 15 июня в Курске будут выключать свет

Свет отключат во всех трех округах
Фото: Из архива "КП"
В связи с проведением плановых работ в электрических будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 15 по 18 июня 2021г. с 9-00 до 16-00:
1-6-е Вольные переулки; ул. Каштановая; 3-4-е Каштановые переулки; Присеймская 1-51, 2-50; ул. Кукуевская; Кукуевский переулок; Розовая; Розовый переулок; Голубая; Голубой переулок; Белая; Дроздовская.
Тел. для справок: 32-32-15.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 16 по 18 июня 2021г. с 9-00 до 16-00:
16.06 - 18.06.2021г. с 9.00 до 16.00
пос. Касиновский
С 15 по 17 июня 2021г. с 8-30 до 16-00:
Бойцов 9-й Дивизии 34 - 48; 43А - 47А; Верхняя Казацкая 7 - 21
С 15 по 18 июня 2021г. с 9-00 до 17-00:
Бойцов 9-й Дивизии 52 - 86А; Верхняя Казацкая 4 - 20; 3 -5; Новая Узенькая 19 - 45; 20 - 54
Тел. для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 15 по 18 июня 2021г. с 9-00 до 17-00:
СНТ Икар
Тел. для справок: 26-32-10.