В Курске прошел этап Чемпионата по автокроссу

Курские картингисты показали достойные результаты Фото: Светлана ВОЛКОВА

На курской трассе в районе улицы Воздушной прошел четвертый этап Чемпионата и Первенства Курской области по автокроссу, в котором приняли участие воспитанники спортшколы «Картинг» отделения «Автоспорт».

Соревнования проводились в классах Д2-Юниор, Д2-классика, Д2-классика-юниор и Д2-Н.

В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из Курска, Липецка, Белгорода, Воронежа.

Курские картингисты показали достойные результаты: в классе Д2-юниор-классика золотую медаль завоевал Александр Лукин, серебряную - Илья Щеголихин, бронзовые медали – у Даниила Чуйкова и Егора Полищука (класс Д2-юниор)