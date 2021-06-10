Как в Курске отметят День России?

Праздничная программа будет небольшой Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 июня в Курске пройдет несколько мероприятий, посвященных Дню России:

В 10:30 будет дан старт акции по раздаче ленточек в цветах российского триколора на Красной и Театральной площадях, площади Перекальского, около центра «Гелиос»;

В 11:00 на Театральной площади пройдет концерт, посвященный Дню России, а также вручение первых паспортов юношам и девушкам. В областном Дворце молодежи (ул. Белгородская, 14Б) – вручение первых паспортов молодежи Сеймского округа;

В 13:00 на открытой площадке возле ТРЦ «Манеж» (ул. Щепкина, 4б) состоится показ культурного проекта «Курское лето»;

В 20:30 в парке «Патриот» проведут праздничную программу «Мы – Россия!»