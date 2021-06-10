В Курске снимают фильм об авторе "Черного квадрата"

Хозяин галереи "АЯ" Олег Радин принимает активное участие в создании фильма Фото: Светлана ВОЛКОВА

Управление культуры Курска работает над созданием видеоэкскурсии, посвященной жизни и творчеству Казимира Севериновича Малевича (1879-1935) - русского живописца, педагога и теоретика искусства, основоположника абстрактного направления супрематизма.

Проект посвящен курскому периоду жизни Малевича с 1896 по 1907 годы.

Съемки ведут специалисты Центра историко-культурного наследия города Курска и концертно-творческого центра «Звездный» вместе с галереей «АЯ».

Управление культуры города Курска благодарит Олега Радина за предоставленные уникальные исторические материалы.

Проект расскажет об уголках города, где жил и творил художник: улицах Почтовой и Авраамовской (ныне Добролюбова), где в управлении Курско-Московской железной дороги художник служил чертежником, о католическом костеле, где Малевич венчался со своей женой Казимирой; необычных выставках и многом другом.