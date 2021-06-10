Курян будут приглашать на прививку от ковид волонтеры

Режим повышенной готовности по ковид продолжает действовать Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области планируют увеличить темпы вакцинации. Для этого будут поощрять привитых от коронавируса курян. Это будут как региональные, так и федеральные программы, сообщили в администрации региона.

Также жители области получат письма с разъяснениями о порядке вакцинации. С 15 июня в регионе стартует акция «Народная вакцинация», в рамках которой на прививку будут приглашать и разъяснять необходимость вакцинации волонтеры на улицах.

- Данные, которые я ежесуточно получаю, очень тревожные. Снова пять человек умерли за сутки. Только потому, что они не получили вовремя вакцину. Мы теряем людей каждый день! Единственный способ прекратить пандемию – сделать прививку, – отметил губернатор региона Роман Старовойт.