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Здоровье10 июня 2021 10:07

Курян будут приглашать на прививку от ковид волонтеры

В регионе сохраняется высокая смертность от коронавируса
Ольга ДАНИЛОВА
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Режим повышенной готовности по ковид продолжает действовать

Режим повышенной готовности по ковид продолжает действовать

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области планируют увеличить темпы вакцинации. Для этого будут поощрять привитых от коронавируса курян. Это будут как региональные, так и федеральные программы, сообщили в администрации региона.

Также жители области получат письма с разъяснениями о порядке вакцинации. С 15 июня в регионе стартует акция «Народная вакцинация», в рамках которой на прививку будут приглашать и разъяснять необходимость вакцинации волонтеры на улицах.

- Данные, которые я ежесуточно получаю, очень тревожные. Снова пять человек умерли за сутки. Только потому, что они не получили вовремя вакцину. Мы теряем людей каждый день! Единственный способ прекратить пандемию – сделать прививку, – отметил губернатор региона Роман Старовойт.