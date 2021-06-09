Из Курска в Москву откроют дополнительные рейсы

Самолеты в столицу будут летать с 16 июня Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 16 июня открываются дополнительные авиарейсы по маршруту Курск - Москва. Теперь кроме двух ежедневных авиарейсов два раза в неделю будут летать дополнительные самолеты по следующему расписанию:

в среду отправление из Москвы в 14:15, прилет в Курск – 15:30; вылет в Москву – 16:10, прилет – 17:25;

в пятницу вылет из Москвы – 16:05, прилет в Курск – 17:20; вылет в Москву – 18:00, прибытие – 19:15.

Справочная информация в кассе аэропорта по телефону 8 (4712) 39-32-97.