В Курске пройдет всероссийская лыжероллерная гонка

Спортсмены примут участие в гонке на выбывание

13 июня в 11.00 на курском картодроме стартуют Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на лыжероллерах на призы заслуженного мастера спорта России Алексея Петухова.

Спортсмены примут участие в гонке на выбывание. Сначала все пробегут по одному квалификационному кругу по гоночной трассе протяженностью 1 152 метра. Далее из 16 самых быстрых в каждой возрастной категории будут выявлять сильнейших.

Финальные забеги пройдут с выбыванием двух участников на каждом круге, начиная со второго. На последний круг уйдут шесть спортсменов.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо представить в комиссию по допуску до 21:00 11 июня по адресу https://orgeo.ru/event/17059.