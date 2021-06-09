Курские экологи выехали на Сейм

Специалисты осмотрели акваторию с квадрокоптера Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники комитета природных ресурсов Курской области выехали к реке Сейм в районе деревни Духовец. Накануне в соцсетях появилась информация, что в водоеме отравлена рыба, а вода имеет неприятный запах.

Специалисты осмотрели акваторию с квадрокоптера. Признаков экологического бедствия они не увидели: вода оказалась прозрачной, посторонние запахи в воздухе отсутствовали. Мора рыбы не обнаружили тоже.

«Мы контролируем ситуацию с прошлого года, поскольку поступала информация о фактах мора. Будем продолжать выезды на данный водный объект. По поводу предполагаемого причинения вреда рыбе мы направили письмо в адрес Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, обладающего полномочиями по проверке биологических ресурсов», - рассказал начальник отдела государственного экологического надзора комитета природных ресурсов Курской области Игорь Гуторов.