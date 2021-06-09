В Курской области из-за неисправной проводки загорелись три дома

Нельзя перегружать сеть электроприборами

За минувшие сутки в трех районах Курской области произошли возгорания из-за ее замыкания неисправной проводки.

«Опасность коротких замыканий, особенно в ночное время, заключается в том, что такой пожар может привести к гибели людей. Следить поэтому за состоянием электрической проводки в доме нужно обязательно», – отметил председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов.

Насторожить хозяев дома должно нагревание проводов и розеток, мигание света, перепады напряжения - основные признаки неисправной электропроводки. Нельзя перегружать сеть электроприборами, включать одновременно всю технику, что есть в доме.

Если проводка старая, ее нужно заменить на новую либо установить устройство защитного отключения, которое спасет жильцов от пожара. Оперативно предупредить о начинающемся возгорании поможет пожарный извещатель: он реагирует даже на небольшое задымление.