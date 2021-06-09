За сутки коронавирусом в Курской области заболели 60 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 579 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 9 июня в Курской области всего зарегистрировано 39 001 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 60 человек, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 579 человек, на ИВЛ – 32 (4 – инвазивная, 28 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 849 (+5; мужчины 51, 79, 85 лет; женщины 39 и 65 лет) человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +19

Беловский +9

г. Железногорск +8

Касторенский +3

Кореневский +3

г. Льгов +3

Черемисиновский +3

Золотухинский +2

Курский +2

Курчатовский +2

Тимский +2

Мантуровский +1

г. Рыльск +1

Советский +1

Фатежский +1.