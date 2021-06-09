За сутки коронавирусом в Курской области заболели 60 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 579 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 9 июня в Курской области всего зарегистрировано 39 001 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 60 человек, сообщили в оперштабе.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 579 человек, на ИВЛ – 32 (4 – инвазивная, 28 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 849 (+5; мужчины 51, 79, 85 лет; женщины 39 и 65 лет) человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +19
Беловский +9
г. Железногорск +8
Касторенский +3
Кореневский +3
г. Льгов +3
Черемисиновский +3
Золотухинский +2
Курский +2
Курчатовский +2
Тимский +2
Мантуровский +1
г. Рыльск +1
Советский +1
Фатежский +1.