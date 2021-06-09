Прием заявлений о ведении трудовой книжки в электронном виде продолжается Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На электронные трудовые книжки перешли 29 тысяч курян, сообщили в Пенсионном фонде РФ по Курской области. Преимущество такого формата в том, что он исключает риск потери работником сведений о своем трудовом стаже.

Прием заявлений о ведении трудовой книжки в электронном виде продолжается. Подать его могут граждане, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои трудовые обязанности, но за ними сохранялось место работы (в том числе на период временной нетрудоспособности, отпуска); а также те, кто имеет стаж работы по трудовому договору, но по состоянию на 31 декабря 2020 года не находились в служебных отношениях.

Граждане, подавшие в 2020 году работодателю заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, имеют право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Работники, выбравшие электронный формат, вернуться к бумажному не смогут. У граждан, впервые устроившихся на работу в 2021 году и позднее, будет только электронная трудовая книжка.

Подробнее об электронной трудовой книжке можно узнать на официальном сайте Пенсионного фонда РФ https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk.