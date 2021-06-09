9 июня в Курске будут ремонтировать шесть автодорог

Работы ведутся по нацпроекту БКД Фото: Яна ШЕЛЕСТ

9 июня в Курске ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы не шести участках:

• на улицах Гагарина, Дзержинского (в ночь) и Верхняя Казацкая пройдет устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия;

• на Куйбышева и Каширцева - установка бортового камня. На улице Ухтомского подрядчик приступит к фрезерованию покрытия.

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках дорог.