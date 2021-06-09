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Общество9 июня 2021 9:04

Курская прокуратура проверяет информацию о перевозке детей на крыше автомобиля

Видеоролик опубликовали в соцсетях
Яна ШЕЛЕСТ
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Неправомерные действия ставили под угрозу жизнь и здоровье детей

Неправомерные действия ставили под угрозу жизнь и здоровье детей

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На днях в соцсетях появилась информация о том, что по улице Курска водитель внедорожника перевозит на крыше автомобиля троих детей. Указанные неправомерные действия ставили под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних.

По данному факту прокуратура Курской области организовала проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также в сфере безопасности дорожного движения.

По результатам проверки при выявлении нарушений, требующих вмешательства прокуратуры, будут приняты соответствующие меры реагирования.