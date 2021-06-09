Курская прокуратура проверяет информацию о перевозке детей на крыше автомобиля

Неправомерные действия ставили под угрозу жизнь и здоровье детей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На днях в соцсетях появилась информация о том, что по улице Курска водитель внедорожника перевозит на крыше автомобиля троих детей. Указанные неправомерные действия ставили под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних.

По данному факту прокуратура Курской области организовала проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также в сфере безопасности дорожного движения.

По результатам проверки при выявлении нарушений, требующих вмешательства прокуратуры, будут приняты соответствующие меры реагирования.