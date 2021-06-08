Всего же на сегодняшний день спилено 408 аварийных дерева

В Курске пилят аварийные деревья. Специалисты управления ГО и ЧС в Курске на улице Косухина опилили старые тополя, а на улице Моковской убрали аварийный вяз.

Всего же на сегодняшний день спилено 408 аварийных дерева, проведена вырубка дикорастущих насаждений и обрезка сухих, пораженных заболеваниями, надломанных веток у 261 дерева.

Напомним, что в предыдущие годы старые деревья спиливали подрядные организации. С прошлого года спил аварийных деревьев выполняют специалисты городского управления по делам ГО и ЧС.

Вместе с тем, процедура подачи заявки на снос аварийного дерева не изменилась. Куряне могут обратиться в комитет городского хозяйства, направив письмо на электронную почту kgh-kursk@yandex.ru или обратившись по телефону 74-02-48. В обращении необходимо не только указать проблемное дерево, но и обязательно оставить свои контактные данные.