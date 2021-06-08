Михаил Лукашов возглавил Курскую областную больницу

Михаил Иванович окончил Курский государственный медицинский институт в 1992 году

Главным врачом Курской областной клинической больницы назначен Михаил Лукашов. К своим обязанностям он приступит с 9 июня.

Михаил Иванович окончил Курский государственный медицинский институт в 1992 году. Работал в должности главного врача «Курского кожвендиспансера» с августа 1998 года. Имеет стаж работы в отрасли 23 года.

За достигнутые успехи в здравоохранении, многолетний плодотворный труд, неоднократно был награжден благодарностями и почетными грамотами.

Контракт с бывшим руководителем Владимиром Луценко расторгнут в одностороннем порядке.