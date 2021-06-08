В Курске потеплеет до 26 градусов

. Температура ночью 9-14 ºС, днем 21-26 ºС Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 8 июня и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах с градом. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северо-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура ночью 9-14 ºС, днем 21-26 ºС.

Спасатели напоминает курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в Службу спасения по номеру телефона 112.