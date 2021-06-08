Суд назначил чиновнику наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Бывшего главу курского Льгова осудили за мошенничество, сообщили в СК. В апреле 2020 года чиновник, используя свое служебное положение, отдал незаконное распоряжение обязать директоров трех школ заключить через знакомого предпринимателя фиктивные договоры поставки строительных материалов.

Деньги, предназначенные для приобретения указанных материалов в общей сумме 130 тысяч рублей перечислили на его расчетный счет. Предприниматель их обналичил и передал главе города.

Суд назначил чиновнику наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, и штраф в размере 60 тысяч рублей. Также курянину запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком три года.