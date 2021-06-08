Акция проходила в лесничествах региона, школах и детских садах, парках, скверах и приусадебных участках Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курская область приняла участие в международной акции «Сад памяти». Куряне высадили 76 тысяч саженцев различных пород деревьев на площади более 18 гектаров.

Акция проходила в лесничествах региона, школах и детских садах, парках, скверах и приусадебных участках. Она объединила более 16 тысяч жителей области.

Всего в стране высадили 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.