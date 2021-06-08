В Курске открылись еще три пункта приема вторсырья

Экологический проект реализуется с октября 2020 года

В Курске на улицах Никитской, 1Б, Республиканской, 50 и Заводской, 37 открылись пункты приема раздельного вторсырья. Куряне смогут сдавать сюда чистые пластик, металл, макулатуру. Список принимаемого вторсырья постепенно расширяется.

Вторсырье, собранное в пунктах «Экодома», вывозят ежедневно, после чего накопленные отходы отправляют на переработку. Вырученные средства, направляются на развитие сети пунктов приема вторичных ресурсов.

Экологический проект реализуется с октября 2020 года, когда на улице Сумской, 46 открылся первый пункт раздельного приема вторсырья. Цель проекта — увеличить процент вторсырья, направляемого на переработку и максимально уменьшить объем отходов, которые подлежат захоронению.