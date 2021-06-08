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Общество8 июня 2021 16:44

В Курске открылись еще три пункта приема вторсырья

Куряне смогут сдавать сюда чистые пластик, металл, макулатуру
Яна ШЕЛЕСТ
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Экологический проект реализуется с октября 2020 года

Экологический проект реализуется с октября 2020 года

В Курске на улицах Никитской, 1Б, Республиканской, 50 и Заводской, 37 открылись пункты приема раздельного вторсырья. Куряне смогут сдавать сюда чистые пластик, металл, макулатуру. Список принимаемого вторсырья постепенно расширяется.

Вторсырье, собранное в пунктах «Экодома», вывозят ежедневно, после чего накопленные отходы отправляют на переработку. Вырученные средства, направляются на развитие сети пунктов приема вторичных ресурсов.

Экологический проект реализуется с октября 2020 года, когда на улице Сумской, 46 открылся первый пункт раздельного приема вторсырья. Цель проекта — увеличить процент вторсырья, направляемого на переработку и максимально уменьшить объем отходов, которые подлежат захоронению.