20 июня в Курске состоится детский фестиваль спорта

Все желающие смогут принять участие в спортивных эстафетах и конкурсах Фото: Яна ШЕЛЕСТ

20 июня в 12:00 в Курске состоится детский Фестиваль спорта и здоровья. Место проведения – футбольный манеж в микрорайоне Волокно. Организаторы – Детский центр спортивной подготовки.

В программе фестиваля – выступление юных гимнастов, мастер-класс от воспитанников клуба «Азбука футбола», показательные выступления и поединки начинающих спортсменов клуба «Ратибор».

Все желающие смогут принять участие в спортивных эстафетах и конкурсах, а также познакомиться с отделением Детского центра спортивной подготовки.

Вход на мероприятие свободный, справки по телефонам: 30-40-01, 30-40-02.