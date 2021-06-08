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Звезды8 июня 2021 15:26

В усадьбе Фета под Курском пройдет «Зеленая суббота»

Праздник приурочен ко Дню Святой Троицы
Яна ШЕЛЕСТ
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До усадьбы от областного краеведческого музея ходит автобус

До усадьбы от областного краеведческого музея ходит автобус

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

19 июня в 11:00 в усадьбе Афанасия Фета в Золотухинском районе состоится праздник «Зеленая суббота», приуроченный ко Дню Святой Троицы.

Гостей ждет концертная программа, игры в крокет и серсо, катание на ослике, фаэтоне и лодке, мастер-классы по эбру и декупажу.

До усадьбы от областного краеведческого музея ходит автобус. На поездку необходимо записаться заранее; возраст пассажиров – от семи лет, стоимость проезда – от 150 рублей.

Для дошкольников вход в усадьбу бесплатный, для школьников и студентов-очников – 50 рублей, для взрослых и пенсионеров – 100 рублей.

Подробная информация и справки – по телефону областного краеведческого музея +7(4712) 51-15-81.