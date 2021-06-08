В Курске пройдет молодежный фестиваль «М.И.К.С.»

Кульминацией фестиваля в 17:00 станут выступления рэп-исполнителей и музыкальных рок-групп Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 июня в 13:00 на площади Городского молодежного центра «Гелиос» по адресу: ул. 50 лет Октября, 102, состоится молодежный фестиваль «М.И.К.С.».

В 13:00 стартуют открытые городские соревнования по уличным экстремальным видам спорта: самокат, скейтборд, BMX.

В 14:00 активизируется научная лужайка. На этой площадке фестиваля будут представлены: атомные шашки, атомные прыжки, викторины.

Кульминацией фестиваля в 17:00 станут выступления рэп-исполнителей и музыкальных рок-групп Курска и Курской области