За сутки у 61 курянина подтвердился ковид

В регионе продолжают фиксировать случаи заражения Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 8:30 8 июня с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 38 941 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 61.

С начала пандемии от ковид скончались 844 курянина. В том числе за последние сутки - четверо - мужчины 57, 69 лет; женщины 59 и 83 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

COVID-19 стал основной причиной смерти 270 курян в апреле. Данные из этой категории включены в статистику федерального оперштаба по коронавирусу.

Еще у 31 умершего коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Количество тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, – 67 человек.