Под Курском активисты собрали 60 мешков мусора

В регионе все еще много свалок Фото: Светлана ВОЛКОВА

Экологический забег прошел на территории памятника «Героям-саперам». Это место на северном фасе Курской дуги. Участники Эко-забега почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к братской могиле.

Рядом с памятником активисты высадили деревья.

Раздельный сбор пластика, стекла, металла выполняли шесть команд участников и за час было собрано 60 мешков мусора. После подведения итогов, награждения победителей и чаепития – машина мусора направилась на базу раздельного приема мусора в Курск «Эко-Дом».