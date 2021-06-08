Куряне могут следить онлайн за капремонтом домов

Пока за ходом работ можно наблюдать только на Красной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

На официальном сайте регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области в разделе «Видеонаблюдение» начались онлайн-трансляции с объектов работ.

Сейчас камера установлена по адресу Красная площадь, 2/4, где ведется ремонт фасада здания и демонтаж рекламных щитов согласно требованиям дизайн-кода.

Обязанность по обеспечению видеонаблюдения теперь прописывается в договорах подряда. Это позволяет жителям и специалистам дистанционно контролировать ход капремонта, вовремя выявлять брак и быстро реагировать на действия недобросовестных подрядчиков. По окончании работ камеры будут демонтированы.

Онлайн-видеонаблюдение за объектом доступно по ссылке http://fondcr46.ru/dlya-grazhdan/videonablyudenie.php