В апреле 368 курян, перенесших коронавирус, умерли

В регионе продолжают фиксировать летальные случаи Фото: Из архива КП.

В апреле 2021 года коронавирус стал главной причиной смерти 13 378 человек в России. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики. В Росстате ведут статистику смертей от коронавирусной инфекции, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы.

COVID-19 стал основной причиной смерти 270 курян. Данные из этой категории включены в статистику федерального оперштаба по коронавирусу.

Еще у 31 умершего коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Количество тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, – 67 человек.