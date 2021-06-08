В Курске без света оставались больше двух тысяч человек

Без света оставались 2220 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 22.10 7 июня в ГУ МЧС России по Курской области от диспетчера ЕДДС Курск поступило сообщение о том, что произошло отключение фидера на подстанции «Кировская» в Курске.

В зону отключения частично попали 170 жилых домов частного сектора, 37 многоквартирных жилых домов с населением 2220 человек, социально значимых объектов нет.

В 23:20 электроснабжение восстановлено в полном объеме, сообщили в МЧС.

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