В Курске пройдут бесплатные мастер-классы по росписи, лозоплетению и работе с деревом

В парке имени К.К. Рокоссовского состоится проект «Русь мастеровая»
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Проект «Лето в городе» продолжается. Центр народного творчества «Русь» приглашает курян на мероприятия на свежем воздухе.
8 июня в 16.00, парк им. К.К. Рокоссовского - цикл развлекательных мероприятий для детей «Летняя смена». Подвижные игры, викторины, веселые состязания - все это ждет гостей мероприятия.
10 июня в 16.00, парк им. К.К. Рокоссовского - проект «Русь мастеровая». Гостей ждут мастер-классы по художественной росписи, лозоплетению и работе с деревом от мастеров по промыслам центра народного творчества «Русь».
Также в парке пройдет концертная программа, посвященная Дню России с участием артистов центра «Русь».
Мероприятия бесплатные и состоятся при условии хорошей погоды.