В Курске пройдут бесплатные мастер-классы по росписи, лозоплетению и работе с деревом

В парке имени К.К. Рокоссовского состоится проект «Русь мастеровая» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Проект «Лето в городе» продолжается. Центр народного творчества «Русь» приглашает курян на мероприятия на свежем воздухе.

8 июня в 16.00, парк им. К.К. Рокоссовского - цикл развлекательных мероприятий для детей «Летняя смена». Подвижные игры, викторины, веселые состязания - все это ждет гостей мероприятия.

10 июня в 16.00, парк им. К.К. Рокоссовского - проект «Русь мастеровая». Гостей ждут мастер-классы по художественной росписи, лозоплетению и работе с деревом от мастеров по промыслам центра народного творчества «Русь».

Также в парке пройдет концертная программа, посвященная Дню России с участием артистов центра «Русь».

Мероприятия бесплатные и состоятся при условии хорошей погоды.