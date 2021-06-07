Курянам старше 65 лет заплатят за вакцинацию от ковид

На выплаты могут рассчитывать те, кто вакцинировался начиная с 1 сентября 2020 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области определены правила предоставления единовременной выплаты курянам в возрасте 65 лет и старше, осуществившим вакцинацию против COVID-19.

По три тысячи рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года. То есть те, кто уже привился, получат выплату тоже.

Списки вакцинированных формирует Курский областной клинический кожвендиспансер. Выплату будет осуществлять региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства. Средства станут начислять на счет, куда гражданам поступает пенсия; при необходимости сведения о картах будут запрашиваться непосредственно у вакцинированных. Подробнее о порядке выплаты – на сайте администрации региона https://clck.ru/VLuxW .

Всего к этой возрастной категории граждан в Курской области относятся свыше 197 тысяч человек, сообщили в администрации региона.