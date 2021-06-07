Курский краеведческий музей приглашает на экскурсию по русско-украинскому порубежью

Чтобы побывать на экскурсии, нужно обратиться в музей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной краеведческий музей запустил новый туристический маршрут «Русско-украинское порубежье». Первые путешественники посетили Суджу и русские и украинские села Уланок, Борки, Спальное.

Во время экскурсии гостей ждет знакомство с историей Суджанского района и местными архитектурными памятниками, посещение храмов. Здесь можно будет попробовать традиционный украинский обед и увидеть знаменитую пляску «Тимоня» в исполнении самодеятельных коллективов.

Чтобы принять участие в групповых и индивидуальных турах, нужно обратиться в областной краеведческий или в суджанский музей.