Курский вертолет санавиации помог спасти семь детей

На борту вертолета «Ансат» пациентов сопровождает бригада медиков Фото: Из архива КП.

Санитарная авиация возобновила свою работу 17 мая. За три недели вертолет «Ансат» совершил 14 медицинских эвакуаций. Из них 11 вылетов состоялись в районы региона и три - в Москву: в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова», РДКБ им. Н.И. Пирогова и клинику Рошаля.

Было перевезено 16 пациентов, из них семь детей, в числе которых четверо – возрастом до года. Трое малышей доставлены на вертолете санавиации в Курскую ОКБ: двое – с ожогами различной степени тяжести, один – с гнойным процессом. Еще один младенец, страдающий от почечной недостаточности, транспортирован в Российскую детскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова.

На борту вертолета «Ансат» пациентов сопровождает бригада медиков, которая прошла обучение во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита». За скорость и безопасность доставки больного отвечают и пилоты воздушного судна.