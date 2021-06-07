Курские достопримечательности победили в конкурсе «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России»

В категории «Сооружения» признание получила усадьба Афанасия Фета в Воробьевке Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подведены итоги конкурса «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России». Он стартовал 4 октября 2020 года на Общественной интерактивной платформе Живоенаследие.рф. Прием заявок продолжался до 31 января этого года.

Всего на участие в конкурсе поступило 1 478 брендов из всех регионов России. Комиссия выбрала 572 заявки, которые стали номинантами. На следующем этапе их оценивали эксперты – специалисты в сфере развития и сохранения культурного наследия, туризма и гостеприимства, PR.

По результатам экспертных оценок жюри проекта определило список победителей конкурса, это 336 брендов из 77 регионов России. Среди них и бренды Курской области:

- в категории «Сооружения» - «Дворец для любимой», водяная мельница в деревне Красниково, стоянка Быки в Курчатовском районе и усадьба Афанасия Фета в Воробьевке;

- в категории «Персоны» - Аркадий Гайдар, Георгий Свиридов, Константин Воробьев, Надежда Плевицкая, Николай Асеев и Евгений Носов;

- в категории «Даты и события» - Большой Дуб - память и боль Курской земли; Курская Коренская ярмарка;

- в категории «Традиции и промыслы» - кожлянская глиняная игрушка и саморядовское узорное ткачество;

- в категории «Образ» - курский соловей.