В Курской области пройдут дожди с грозами и градом

Ночью и утром местами туман, днем местами грозы, в отдельных районах с градом Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 7 июня и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие дожди, утром и днем - кратковременные. Ночью и утром местами туман, днем местами грозы, в отдельных районах с градом. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13 ºС, днем +19…+24 ºС.

Спасатели напоминает курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в Службу спасения по номеру телефона 112.