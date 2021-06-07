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Происшествия7 июня 2021 12:27

Заведующую курским детсадом подозревают в получении взяток

Женщине передали более 650 тысяч рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщина обещала сотрудникам покровительство

Женщина обещала сотрудникам покровительство

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Заведующую курским детсадом подозревают в получении взяток, сообщили в следственном комитете. В период с декабря 2017 по март 2020 года руководитель учреждения, расположенного в Сеймском округе Курска, от своих подчиненных получила взятку денег в общем размере не менее 653 тысяч 466 рублей. Женщина обещала сотрудникам покровительство.

По факту получения взяток в значительном и крупном размере возбуждено уголовное дело. Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.