Женщина обещала сотрудникам покровительство Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Заведующую курским детсадом подозревают в получении взяток, сообщили в следственном комитете. В период с декабря 2017 по март 2020 года руководитель учреждения, расположенного в Сеймском округе Курска, от своих подчиненных получила взятку денег в общем размере не менее 653 тысяч 466 рублей. Женщина обещала сотрудникам покровительство.

По факту получения взяток в значительном и крупном размере возбуждено уголовное дело. Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.