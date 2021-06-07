От тяжелой вирусной пневмонии скончались три человека – женщины 72 и 76 лет, и мужчина 71 год Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Коронавирус унес жизни еще троих курян, сообщили в областном оперштабе. От тяжелой вирусной пневмонии скончались три человека – женщины 72 и 76 лет, и мужчина 71 год.

На утро 7 июня в Курской области всего зарегистрировано 38 880 (+61) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 552 человека, на ИВЛ – 32.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 144 487 человек, вторым компонентом –121 570.