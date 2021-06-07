За последние сутки коронавирусом заболел 61 курянин

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 552 человека Фото: Из архива "КП".

На утро 7 июня в Курской области всего зарегистрировано 38 880 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе. За последние сутки диагноз подтвердился у 61 человека.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 552 человека, на искусственной вентиляции дегких – 32 (3 – инвазивная, 29 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 840 (+3; мужчина 71 года; женщины 72 и 76 лет) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +19

г. Льгов +7

г. Железногорск +6

Золотухинский +4

г. Щигры +4

Льговский +3

Солнцевский +3

Черемисиновский +3

Глушковский +2

Касторенский +2

Советский +2

Фатежский +2

Курчатовский +1

Тимский +1

г. Фатеж +1

Щигровский +1.