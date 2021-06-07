За последние сутки коронавирусом заболел 61 курянин

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 552 человека
Фото: Из архива "КП".
На утро 7 июня в Курской области всего зарегистрировано 38 880 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе. За последние сутки диагноз подтвердился у 61 человека.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 552 человека, на искусственной вентиляции дегких – 32 (3 – инвазивная, 29 – неинвазивная).
На сегодняшний день скончались 840 (+3; мужчина 71 года; женщины 72 и 76 лет) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +19
г. Льгов +7
г. Железногорск +6
Золотухинский +4
г. Щигры +4
Льговский +3
Солнцевский +3
Черемисиновский +3
Глушковский +2
Касторенский +2
Советский +2
Фатежский +2
Курчатовский +1
Тимский +1
г. Фатеж +1
Щигровский +1.