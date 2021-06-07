В Курске продолжают ремонтировать дороги

Возможны затруднения в движении машин на указанных участках дорог Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске продолжается ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». 7 июня рабочие займутся:

• устройством асфальтобетонного покрытия на примыкающих съездах на улице Менделеева, в 7-м Промышленном переулке, в поселке Аккумулятор;

• на улице Серегина и Гагарина - благоустройством придорожной территории. На Каширцева - разработкой лотка под установку бортового камня;

• на улице Верхняя Казацкая запланировано устройство тротуара и укладка выравнивающего слоя. На улице Нижняя Казацкая демонтируют люки.

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках дорог.