В Курске пройдут патриотические программы

Куряне познакомятся с историей праздника, ключевыми датами и событиями в истории России Фото: Яна ШЕЛЕСТ

9 июня в 17.00 в парке Героев Гражданской войны в рамках городского проекта «Лето в городе» состоится патриотическая программа #Ялюблютебя_Россия.

Гости познакомятся с историей праздника, ключевыми датами и событиями в истории России. Горожан ждет интересный рассказ о выдающихся россиянах, прославивших свою страну в области культуры, искусства, спорта, науки и техники.

В этот вечер будет дан старт новому проекту #Литературное_ГТО2021. Почетным гостем станет знаменитый курский спортсмен, Олимпийский чемпион XXI Летних игр 1976 году в Монреале в командной велогонке на 100 км на шоссе Валерий Чаплыгин.

Фотовыставка «Я выполняю нормативы ГТО» познакомит со спортивными достижениями юных курян. Будут организованы мастер-класс по изготовлению праздничной открытки в технике бумажного моделирования; литературные викторины, интерактивные игры и конкурсы.

Патриотические программы #Ялюблютебя_Россия! в рамках городского творческого проекта «Лето в городе» пройдут:

8 июня:

- 11.00-12.00 Детский парк (ул. Союзная, 26);

- 11.00-12.00 сквер микрорайона «Волокно».

9 июня:

- 10.00-11.00 спортивно-игровая площадка (17-й Степной переулок);

- 11.00-12.30 парк Железнодорожников.

10 июня:

- 11.00-12.30 парк им. Дзержинского;

- 11.00-12.30 парк КЗТЗ;

- 17.00-19.00 пл. Рокоссовского.