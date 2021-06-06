В Курской области скончались четыре пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в Курской области скончались еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 6 июня, умерли мужчины 60, 62, 83 лет и женщина 57 лет. Всего скончалось 837 пациентов. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост зараженных составил 60 человек. Всего в области зарегистрировали 38 819 случаев коронавируса. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 530 человек, на ИВЛ – 31 (3 – инвазивная, 28 – неинвазивная).