На утро 6 июня в Курской области заразились коронавирусом 60 человек

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным оперштаба на 6 июня, в Курской области заразились коронавирусом еще 60 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам за сутки: Курск - 27, Железногорский - семь, Большесолдатский и Хомутовский - по четыре, Железногорск - три, Октябрьский и Поныровский - по два, Беловский, Касторенский, Курский, Медвенский, Обоянь, Обоянский, Солнцевский, Тимский, Черемисиновский, Щигры и Щигровский - по одному. Всего в регионе зарегистрировали 38 819 подтвержденных случаев коронавируса.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 530 человек, на ИВЛ – 31 (3 – инвазивная, 28 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 837 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 144 381 человека, вторым - 121 510 (с учетом иммунизированных в Медико-санитарной части г. Курчатова ФМБА России)