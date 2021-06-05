Фестиваль анимации в Курске завершился показом под открытым небом

4 июня куряне смотрели кино на площади перед цирком Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске завершился фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина. В этом году он был посвящен 100-летию мультипликатора Романа Качанова и кукольной мультипликации.

Зрителям показали лучшие образцы отечественной анимации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Торжественное открытие фестиваля прошло в концертном зале «Свиридовский». В нем принял участие продюсер, режиссер, сценарист анимационного кино Сергей Струсовский. Он отметил высокий уровень юных мультипликаторов: ученики детских студий анимации из Льгова и поселка Студенок Железногорского района в рамках проекта «Наши герои» создавали мультипликационные фильмы о героях Отечества.

Сергей Струсовский в креативном кластере «Поток» провел мастер-класс. А в Железногорском художественном колледже состоялась творческая встреча с киноведом Сергеем Капковым.

Открыла программу кавер-группа Фото: Светлана ВОЛКОВА

В пятницу 4 июня показ прошел под открытым небом на площади перед цирком.