В Курске заработал светомузыкальный фонтан

Фонтан работает на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Театральной площади Курска заработал светомузыкальный фонтан.

Он будет работать все лето, каждый день с 8.00 в обычном режиме, сообщили в мэрии областного центра.

С понедельника по четверг в 21.00 фонтан будет радовать курян красочным светомузыкальным шоу продолжительностью 15 минут.

В пятницу, субботу и воскресенье горожане смогут увидеть водные каскады и световые переливы под звуки музыки в 21.00 и 21.30.

Диаметр чаши фонтана составляет 16 метров. Объект оснащен лазерным и проекционным оборудованием, он имеет десять контуров водных фигур с подсветкой, пять режимов работы: статический, детский игровой, музыкальный и два динамических режима.