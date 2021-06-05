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Общество5 июня 2021 15:54

В Курске заработал светомузыкальный фонтан

С понедельника по четверг здесь будут показывать красочное шоу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Фонтан работает на Театральной площади

Фонтан работает на Театральной площади

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Театральной площади Курска заработал светомузыкальный фонтан.

Он будет работать все лето, каждый день с 8.00 в обычном режиме, сообщили в мэрии областного центра.

С понедельника по четверг в 21.00 фонтан будет радовать курян красочным светомузыкальным шоу продолжительностью 15 минут.

В пятницу, субботу и воскресенье горожане смогут увидеть водные каскады и световые переливы под звуки музыки в 21.00 и 21.30.

Диаметр чаши фонтана составляет 16 метров. Объект оснащен лазерным и проекционным оборудованием, он имеет десять контуров водных фигур с подсветкой, пять режимов работы: статический, детский игровой, музыкальный и два динамических режима.