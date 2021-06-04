Курская область вошла в число лидеров экологического рейтинга

Рейтинг составляет Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» Фото: Светлана ВОЛКОВА

По итогам весны этого года Курская область - на четвертом месте Национального экологического рейтинга регионов. Возглавила список Тамбовская область, на второй и третьей строчке расположились Белгородская область и Республика Алтай.

- На рейтинг также влияет внимательное отношение граждан к окружающей среде, - рассказал председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков.

Рейтинг составляет Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» по сезонам (зима, весна, лето, осень). Он отражает актуальное состояние экологии в регионе. В основе расчета лежат оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах в сфере охраны окружающей среды.

Национальный экологический рейтинг регионов опубликован в канун Всемирного дня защиты окружающей среды и профессионального праздника - Дня эколога.